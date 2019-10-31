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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Белгородские власти ищут подрядчика для строительства автодороги в Губкине за 972 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявило конкурс на строительство подъезда к микрорайону Журавлики в Губкине (третий по величине город региона) от автодороги Короча-Губкин-Горшечное. Из документации торгов следует, что начальная цена контракта составляет 972,7 млн руб.

Протяженность автодороги — чуть более 3,5 км. Подрядчик должен будет выполнить работы до 30 ноября 2021 года. Заявки на конкурс в виде аукциона принимаются до 9:00 8 ноября, в этот же день состоится сам аукцион.

Владимир Зоркий


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