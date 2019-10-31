Спрос на прогнозы на спорт постепенно растет

Сейчас спортом увлекаются многие, причем не только в качестве зрителей или болельщиков. Человеком движет не только страсть; естественным желанием любого беттора является выигрыш той команды или спортсмена, в которых он поверил. Добиться результативности ставок, разумеется, непросто. Прежде, чем перечислить деньги, люди внимательно изучают прогнозы и анализируют спортивные события. Причем вопрос, чьим же прогнозам верить, всегда остается актуальным.



Далеко не все источники дают беттору по-настоящему ценную информацию. Параллельно с экспертами-профессионалами на рынке есть немало псевдо-экспертов. Направить игроков к специалистам призван первый маркетплейс Rockasport.net — https://rockasport.net. Миссия Rockasport — проверять каперов на честность и отображать их реальный, а не сфальсифицированный рейтинг. Получить объективное «досье» на конкретного эксперта позволяет специальный алгоритм — Emma. Программа фиксирует результат каждого прогноза, определяя, таким образом, прибыльность конкретного каппера. Агрегатор «Рокаспорт» предлагает пользователям лишь тех экспертов, чьи показатели по ставкам превышают 62% дольше трех месяцев. Путем беспристрастного анализа данных сервис честно отсеивает аферистов и дилетантов.

Хотя проект охватывает 10 видов спорта, особой популярностью пользуется он у любителей футбола. На сайте Rockasport публикуются как платные, так и бесплатные прогнозы. Те и другие легко найти на странице https://rockasport.net/football-prognozy. В первую категорию входят прогнозисты, подтвердившие свою квалификацию высоким уровнем проходимости. На основе статистики пользователь увидит фактическую прибыль конкретного профессионала. Чтобы получать его прогнозы на свою почту, игрок должен оплатить подписку. Ее стоимость выставляет сам каппер. Что касается сайта, за свои услуги агрегатор не взимает комиссий.

Эксперты, чьи прогнозы еще не проверены временем, имеют право размещать материалы лишь в рубрике «Бесплатные прогнозы». Авторы таких прогнозов остаются анонимными.

Маркетплейс «Рокаспорт» — надежный гид в мире беттинга. Хотя он не гарантирует пользователям 100% исполнения прогнозов, вероятность выигрыша при его содействии возрастает. Кроме спортивных прогнозов, на сайте есть много полезной информации. На самые задаваемые вопросы пользователей площадка дает точные, лаконичные ответы.