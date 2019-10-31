«Тиккурила» перенесет производство с Малой Охты на другую площадку

Финский производитель лакокрасочных изделий — компания «Тиккурила» — намерена перенести один из своих заводов в Петербурге в другое место. Речь идет о производственной площадке на Уткином проспекте в районе Малой Охты. Об этом сообщила журналистам президент и председатель правления Tikkurila OYJ Элиса Маркула.

«В долгосрочной перспективе мы планируем подыскать новую площадку, так как текущая находится слишком близко к жилым кварталам»,— цитирует госпожу Маркула «Фонтанка.ру». При этом топ-менеджер компании отметила, что на это потребуется около пяти лет.

В августе 2019 года Росприроднадзор в судебном порядке доказал, что ООО «Тиккурила» необоснованно сократило санитарно-защитную зону вокруг производственной площадки на Малой Охте, находящейся в непосредственной близости от ЖК «ЗимаЛето». По словам Элизы Маркелы, подпись гендиректора компании в документах о сокращении СЗЗ была подделана.

Отметим, что у Tikkurila в настоящее время работают три завода в России, все расположены в Петербурге. Один из них выпускает водоразбавляемые материалы, два других — органоразбавляемые. Общая мощность предприятий — около 60 млн литров в год.

В апреле “Ъ-СПб” писал, что Tikkurila отказалась от строительства еще одного производства в Горелово, где ранее арендовала участок площадью 6,5 га.