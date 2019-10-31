Аналитик УПН: в Екатеринбурге ликвидация старого жилфонда может занять 87 лет

Снос старого жилищного фонда Екатеринбурга может занять 87 лет, сообщил на строительном форуме 100+ руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. «При обсуждении нацпроекта “Жилье и городская среда” все говорят, что нужно обновлять жилищный фонд, поэтому и строятся такие объемы жилья. Однако сегодня мы наращиваем жилищное строительство, не решая проблему ветхих объектов. По нашим подсчетам, сегодня в Екатеринбурге сносится менее 1% от объема ввода жилья», — сообщил аналитик.

По подсчетам господина Хорькова, при сохранении таких темпов снос деревянных домов в Екатеринбурге закончится только через 28 лет, с учетом шлакоблочных объектов процесс может занять 87 лет. «Поэтому все разговоры о реновации на примере Москвы пока преждевременны. Необходимо переключить акценты с увеличения строительных объемов на качественное обновление рынка, так как мы забываем о развитии социальной и дорожной инфраструктуры»,— полагает аналитик.

Дарья Соколова