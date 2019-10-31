Zvzda.ru: Утонувшую в «Олимпии» школьницу достали через шесть минут

Утонувшая 22 октября в ООО «СК „Олимпия-Пермь“» 11-летняя школьница Лиза находилась под водой шесть минут, прежде чем ее достали из воды, пишет интернет-журнал Zvzda.ru. Об этом изданию рассказала сестра погибшей.

При этом тренер синхронисток Елена Бологан находилась на бортике бассейна и занималась с другим «дуэтом» — тренирующиеся дети были разбиты на группы.

По данным родственницы, первую помощь Лизе оказала мама другой синхронистки, она врач-реаниматолог. Когда прибыла бригада "скорой" с дефибриллятором, Лиза была уже мертва. Экспертиза показала, что девочка утонула, но официально об этом пока не заявляется.

Издание также отмечает недостатки в «Олимпии-Пермь». В спорткомплексе нет дефибриллятора, аппарата для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма. Также родственница погибшей отмечает, что сотрудники спорткомплекса не смогли оказать необходимую помощь.

«В Олимпии работает система контроля действий сотрудников. Сотрудники бассейна проходят регулярное обучение оказанию первой помощи и спасению человека на воде, а после несчастного случая в 2018 году мы увеличили количество практических занятий. Теперь тренировки персонала проводятся ежемесячно»,— сообщили Zvzda.ru в спорткомплексе.

Собеседник в «Олимпии» отказался комментировать публикацию, сославшись на то, что сейчас проводится внутренняя проверка в бассейне, а также ведется расследование уголовного дела. «Все это, безусловно большое горе для нас»,— лишь отметил источник "Ъ-Прикамье". В материале указывается, что организацию похорон на себя взял спорткомплекс.

Ранее "Ъ-Прикамье" сообщал, что следственное управление возбудило уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).