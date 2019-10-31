В 2020 году плата за коммунальные услуги в Самарской области вырастет на 3,6%

Правительство РФ утвердило средние предельные индексы платы населения за коммунальные услуги по субъектам РФ на 2020 год. Распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Оплата услуг подорожает со второго полугодия 2020 года. Как сказано в распоряжении, в Самарской области тарифы должны вырасти не более чем на 3,6%.

«Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возможном росте взноса на капитальный ремонт зданий на 10%. Об этом на заседании губернской думы рассказал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков. До этого стало известно о том, что региональный Фонд капитального ремонта не выполнил план по ремонту домов в Красноглинском и Кировском районах Самары.

Алена Смирнова