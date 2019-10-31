Счет на секунды

В июне 2020 года в Москве пройдет студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Необходимую инфраструктуру и бесшовный Wi-Fi участникам обеспечит МегаФон.



Чемпионат ICPC существует с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов более трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге, в 2014 г. – в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. является МФТИ.

Мероприятие пройдет в Манеже - месте, представляющем большую историческую ценность. Открытие пройдет на прекрасной площадке в парке «Зарядье».

Прямую трансляцию события в Зарядье обеспечит МегаФон. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi. Как отметили в пресс-службе оператора, любое подвисание интернета может обернуться для соревнующихся катастрофой. Поэтому помимо подачи канала связи в Манеж МегаФон построит резервный канал на случай, если возникнут проблемы. Проектирование строительства резервного канала осуществляется по другой географической трассе, чтобы обеспечить максимальную отказоустойчивость.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.