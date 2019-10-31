Бывший руководитель фонда капремонта Самарской области останется в СИЗО до конца ноября

Уголовное дело в отношении бывшего врио главы фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова и его брата Алексея направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом “Ъ-Волга” сообщил адвокат экс-руководителя ФКР Дмитрий Голенков.

По словам защитника, накануне Самарский областной суд продлил арест обвиняемых на 30 дней – до конца ноября.

В августе прошлого года бывший глава регионального Фонда капремонта был заключен под стражу. В отношении Михаила Архипова и его родного брата возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. По информации правоохранителей, брат господина Архипова в припаркованном автомобиле на Красноармейской улице получил 222,5 тыс. руб. от директора ООО «Инженерные сети Самары» Александра Кузнецова. Мужчины своей вины не признают. Они несколько раз обжаловали свой арест, но суд решил оставить их в СИЗО.

Георгий Портнов