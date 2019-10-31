На Ставрополье чиновницу обвиняют в сокрытии хищений в госучреждениях за взятку

Суд Предгорного района Ставропольского края рассмотрит дело в отношении ведущего экономиста районного Центра обслуживания образовательных учреждений Марии Петровой, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ее обвиняют в получении взятки за попустительство и незаконное бездействие (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с января по декабрь 2016 года госпожа Петрова получила от главного бухгалтера двух образовательных учреждений взятку в размере более 1,7 млн. руб. В ходе проверки чиновница выявила нарушения и хищения, совершенные главбухом. Деньги ей передали за сокрытие этих нарушений и попустительство по службе.

Дарья Голякова