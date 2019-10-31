Жителя Самарской области осудят за незаконное хранение оружия

Перед судом предстанет житель Безенчукского района за незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Органами дознания Безенчукского района установлено, что в сентябре 2011 года житель г. Самары, находясь на рыбалке вблизи с. Новокиевка Безенчукского района, нашел в лиственном покрове винтовку калибра 5,6 мм, являющуюся нарезным огнестрельным оружием, которую затем перепрятал в другое место»,— говорится в сообщении.

В мае этого года мужчина перенес найденное оружие в жилой вагончик, расположенный на территории ближайшего рыболовецкого стана. При проведении обыска незаконно хранящаяся винтовка была найдена и изъята.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова