Челябинская область получила из госказны 4 млрд рублей на дороги

Бюджет Челябинской области на 2019 год увеличен более чем на 4,1 млрд руб. за счет поступлений федеральных средств. Поправки в главном финансовом документе утверждены на заседании законодательного собрания области, сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

По данным министра финансов Андрея Пшеницына, 4 млрд руб., поступившие из госказны, направят на дорожную деятельность, 80,8 млн – на реконструкцию и ремонт театров, 80 млн – на развитие рынка газомоторного топлива, 5 млн – на создание модельных муниципальных библиотек. Кроме того, за счет перераспределения областных средств дополнительные ресурсы выделены на оплату труда педагогов – 477,5 млн руб. и создание новых мест в детских садах – 89 млн руб., на переселение жителей аварийных домов – 100 млн.

С учетом внесенных изменений доходы регионального бюджета на 2019 год составляют 182,9 млрд руб., расходы – 198,4 млрд, дефицит – 15,5 млрд.