Красный проспект в Новосибирске отремонтировали в рамках нацпроекта БКД 2.0

Дорожные службы уложили на Красном проспекте новый асфальт, тротуарную плитку на бетонной основе и с противоскользящим мраморным напылением, устойчивым к морозам и перепадам температур, а также установили ограждение, обустроили парковочные места и подъездные карманы. Также в рамках реконструкции заменены четыре остановочных павильона, светофоры, установлены пешеходные ограждения, камеры контроля перекрестков. Кроме того, для пешеходов светофоры оборудованы кнопкой вызова зеленого сигнала (в районах площади Свердлова и Часовни Святого Николая). Два новых светофора появились для автомобилистов (на перекрестках улиц Коммунистической и Советской). Эти меры позволят ликвидировать три места концентрации ДТП, отметили в правительстве Новосибирской области.



Общая стоимость реконструкции улицы в 2019 году составила 242 млн руб. Ее протяженность — 1 км от ул. Максима Горького до ул. Колыванской.

«Все, что запланировано в проекте, подрядчик выполнил, и сегодня можно сказать, что капитальный ремонт главной улицы Новосибирска, который начался в 2017 году, завершился. За три года отремонтировано без малого 7 км дороги. Красный проспект — не только одна из самых оживленных улиц города для автомобилистов и пешеходов, но и одна из самых длинных улиц мира по прямой»,— отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий.

Заместитель министра напомнил, что финансирование дорожных работ в Новосибирске в рамках нацпроекта в этом году составляет 1 млрд руб. Отремонтирован не только Красный проспект, но и участки ул. Большевистской, ул. Фабричной, Бердского шоссе, началась реконструкция выездов из города. Теперь, по словам Сергея Ставицкого, пристальное внимание владельцу дорог — мэрии Новосибирска — важно уделять их качественному содержанию.

Напомним, что всего в рамках нацпроекта БКД 2.0 в этом году в нормативное состояние будет приведено 204,5 км дорожного полотна в регионе. В 2019 году по нацпроекту общее финансирование составит порядка 5,7 млрд руб.