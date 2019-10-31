На Ставрополье внедрят национальную систему управления данными

Ставропольский край принял решение включиться в число субъектов-участников федерального эксперимента по повышению качества и связанности данных на государственных информационных ресурсах, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи региона.

«Сегодня, чтобы получить набор необходимых справок, людям приходится обращаться в несколько инстанций, в каждой из которых нужно заново заполнять заявления. Это крайне неудобно и занимает много времени. Новая система управления данными позволит объединить в себе информацию из разных источников, например, единого государственного реестра недвижимости, реестра транспортных средств, пенсионного фонда и других госучреждений», — передает пресс-служба слова замменистра энергетики, промышленности и связи региона Дениса Курашова.

Эксперимент проводится в рамках внедрения единой информационной платформы национальной системы управления данными (НСУД). Ее основная задача — улучшить качество и доступность государственных, муниципальных и коммерческих услуг, оказываемых населению. НСУД должна будет систематизировать всю необходимую информацию из различных государственных систем, реестров и баз данных. Сейчас в России функционирует порядка 800 таких информационных ресурсов.

Дарья Голякова