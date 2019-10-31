В Самарской области пассажиры электричек могут оплатить проезд с помощью мобильного приложения

АО «Самарская ППК» запустила в работу мобильное приложение «РЖД пассажирам». Сервис позволяет оформить разовые билеты на пригородные поезда , курсирующие на участках Самара — Сызрань-1, Самара — Похвистнево, Самара — Жигулевское Море, Самара — 1236 км (бузулукское направление). Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

Воспользоваться приложением могут обладатели смартфонов на базе iOS и Android. Приобретенный билет отображается на экране устройства в виде QR-кода, который нужно прикладывать к внешнему ридеру на турникете.

Билеты на скоростной пригородный поезд «Волжский экспресс», связывающий Самару и Сызрань, можно приобрести с помощью приложения только в вагон 3 класса (без указания мест).

Андрей Сазонов