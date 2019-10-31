Прекращено дело о банкротстве структуры липецкой девелоперской «Глобус групп»

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о банкротстве липецкого ООО «Глобус-98», входящего в девелоперскую «Глобус групп» Ольги Коротких. С заявлением о банкротстве в суд обращалось ООО «Липецкая строительно-монтажная компания» (ЛСМК).

Заявленная сумма задолженности застройщика перед подрядчиком составляла 1,5 млн руб. Теперь компания погасила долг, и кредитор ходатайствовал о прекращении производства по делу.

Согласно рейтингу Единого реестра застройщиков, «Глобус групп» — четвертый по объему возводимого жилья девелопер в Липецкой области (7,7% рынка). Общий объем жилья, возводимого группой, составляет 65,6 тыс. кв. м. Основной проект ООО «Глобус-98» — застройка микрорайона Елецкий в Липецке, компания расселяет там 21 дольщика дома №II-15.

Владимир Зоркий