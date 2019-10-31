Продажу энергетических напитков несовершеннолетним могут ограничить в Удмуртии

В госсовете Удмуртии предложили ограничить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий законопроект рассмотрели в ходе заседания постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике регионального парламента. За нарушение ограничений проектом закона предусмотрен штраф. Для граждан он составит от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Вице-спикер госсовета Удмуртии Надежда Михайлова отметила, что законопроект призван защитить подрастающее поколение от пагубного влияния «энергетиков». Он предполагает запрет розничной продажи несовершеннолетним «безалкогольных тонизирующих напитков», под которыми понимаются все напитки, содержащие в себе кофеин или другие компоненты в количестве, достаточном для получения человеком тонизирующего эффекта, за исключением чая, кофе и напитков на их основе.

Напомним, что ранее депутаты госсовета Удмуртии приняли законопроекты о запрете посещения несовершеннолетними кальянных, и о продаже детям и подросткам электронных сигарет. Кроме того, сообщалось, что депутаты парламента разрабатывают закон об ограничении продажи алкоголя лицам младше 21 года.