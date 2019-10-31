Первый снег объявил «день жестянщика»

Количество ДТП 30 октября выросло вдвое по сравнению с обычным будним днем, сообщили в Центре организации дорожного движения. Первый снег и летняя резина привели к большому числу аварий. В основном это были мелкие ДТП, но из-за долгого ожидания ГИБДД и заполнения всех форм они привели к серьезным заторам, сообщила пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь. По ее словам 31 октября в Москве тоже могут образоваться девятибалльные пробки.

«Все мы видим, что погодные условия ухудшились, на улице минусовые температуры, пошел снег, местами возможно образование гололедицы. Почти на всех вылетных магистралях много аварий.

Причем большинство автомобилей пока не сменили летнюю резину, что как раз и провоцирует мелкие ДТП: люди не успевают затормозить.

Мы еще с прошлой недели всех проинформировали, что будет снег, и не рекомендовали ездить на машинах без зимней резины. Снег продолжит идти, может образоваться гололедица, поэтому если автомобиль не “переобут”, то мы просим не выезжать на нем, потому что это очень опасно, особенно в ночное время»,— отмечает Писарь.

В ближайшие дни температура в Москве и области будет уверенно снижаться, отмечают синоптики. Ночью она может опускаться до -8. Такой холод продержится до 4 ноября, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «31 октября и 1 ноября ночные температуры в Москве опустятся до -3…-6 градусов, а по области — до -8 — такой ощутимый легкий мороз. Существенных осадков не ожидается, если они и будут, то преимущественно в виде небольшого снега — 1-2 мм в сутки. Кроме того, будет порывистый ветер до 15 м/сек, при сильной влажности и низкой температуре, конечно, будет казаться, что стало значительно холоднее. Тем не менее днем будет около 0. 1 ноября — от + 3…-1, 2 ноября температура повысится, но не стоит этому радоваться, ночью будет около 0…- 2, днем — +2…+4. Примерно такая же погода останется и 3 ноября. 4 ноября повышение температуры станет уже более заметным».

4 и 5 ноября в Москву вновь вернется тепло. Синоптики обещают до +10 градусов днем. Однако уже в середине следующей недели в столицу вернутся холода.

Виктория Феофанова