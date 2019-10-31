Услуги лучше не становятся, зато тарифы снова растут С весны следующего году тарифы на услуги ЖКХ в Нижегородской области станут дороже на 4 процента.

Печальная новость, а для многих она таковой и является пришла из Москвы. В правительстве страны решили в очередной раз проиндексировать стоимость потребления услуг жилищно-коммунальной сферы на 4 процента. Решение окончательное и с ним можно ознакомиться на официальном сайте правительства, а заодно начинать откладывать деньги на оплату тех самых услуг. В том, что прибавка получится солидной, уверена председатель Союза собственников жилья Наталья Шартанова.

Эту новость с тревогой и непониманием встретил и председатель ТСЖ «454» Михаил Швыганов. Руководитель с многолетним стажем, сумевший преобразить и сделать образцовыми сразу несколько домов, которые находятся под его управлением, неплохо разбирается и в финансах. По мнению Михаила Ивановича, здесь явно что-то не сходится.

В уходящем году тарифы на услуги ЖКХ повышались дважды, в январе на 1,7 процента в среднем по стране, и в июле в среднем на 2,4 процента. Причем сами поставляемые услуги, которыми нижегородцы пользуются каждый день, лучше не становятся. Поэтому вопрос, на что же нужны дополнительные деньги, можно смело отнести к риторическим.