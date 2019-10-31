Доходы бюджета Курганской области в 2020 году вырастут на 3,6%

Правительство Зауралья внесло в Курганскую областную думу проект закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает пресс-служба представительного органа.

Согласно проекту документа, в 2020 году в Курганской области планируется рост собственных доходов на 14%. Основные параметры регионального бюджета составят: доходы – 43,8 млрд руб., что на 3,6% больше к первоначальному уровню 2019 года; расходы – более 46 млрд руб. Дефицит определен на уровне 2,2 млрд руб., что сопоставимо с прошлогодним показателем.

После опубликования проекта бюджета в областной газете «Новый мир», состоятся публичные слушания. Ожидается, что на заседании Курганской облдумы 26 ноября законопроект будет принят в первом чтении.