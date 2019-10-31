«Газпром» оставил жителей кубанского поселка Родники без отопления

АО «Газпром газораспределение Краснодар» затягивает сроки выдачи актов готовности на подключение домов к газопроводу в п. Родники Белореченского района. При этом газопровод уже подведен к домам, остались лишь работы на участках жителей, сообщает пресс-служба «Единой России» со ссылкой на слова председателя кооператива «Газ-Родники» Олеси Корниенко.
«Жителям не дают заключить договоры на подключение домов к голубому топливу. С начала октября мы начали активно подавать заявки. По всем полученным техническим условиям договоры оплачены, но газовая компания бездействует», - рассказала Олеся Корниенко. Она также сообщила, что должен был приехать технадзор, но «Газпром газораспределение Краснодар» затягивает согласование. Дело уже дошло до того, что поселок посетили работники СКР по краю.