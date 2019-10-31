«Газпром» оставил жителей кубанского поселка Родники без отопления

АО «Газпром газораспределение Краснодар» затягивает сроки выдачи актов готовности на подключение домов к газопроводу в п. Родники Белореченского района. При этом газопровод уже подведен к домам, остались лишь работы на участках жителей, сообщает пресс-служба «Единой России» со ссылкой на слова председателя кооператива «Газ-Родники» Олеси Корниенко.

«Жителям не дают заключить договоры на подключение домов к голубому топливу. С начала октября мы начали активно подавать заявки. По всем полученным техническим условиям договоры оплачены, но газовая компания бездействует», - рассказала Олеся Корниенко. Она также сообщила, что должен был приехать технадзор, но «Газпром газораспределение Краснодар» затягивает согласование. Дело уже дошло до того, что поселок посетили работники СКР по краю.

Андрей Ульченко