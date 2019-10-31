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В Ростове утвердили размеры материальной помощи пострадавшим при ЧС

Глава Администрации города Ростова Алексей Логвиненко утвердил порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте городской администрации.

Так, пострадавшие даже от локальных ЧС теперь могут получить по 10 тыс. руб. единовременной выплаты и до 30 тыс. руб. на человека за утрату имущества. Выплата в случае гибели человека составит 500 тыс. руб., а получившие вред здоровью могут рассчитывать на 200 тыс. руб.

При этом выплаты пострадавшим гражданам будут производятся независимо от страховых выплат по заключенным договорам страхования.

Дарья Голякова


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