На новогодние и рождественские украшения для Нижнего Новгорода выделили 14 млн рублей

На портале госзакупок объявили электронный аукцион на праздничное украшение Нижнего Новгорода к Новому 2020 году и Рождеству новогодними елями и иллюминацией. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 14,1 млн руб.

Город планирует закупить светодиодные гирлянды разных цветов и форм, около 500 пластиковых шаров и различные материалы для установки украшений. По контракту подрядчику предстоит подготовить городские площадки, а затем приступить к украшению: расставить светящиеся фигуры снеговиков и оленей, растянуть светящиеся ленты и установить центральную новогоднюю ель на площади Минина и Пожарского (купили в 2018 году за 10 млн руб.) и так далее. После праздников подрядчик должен вернуть городу прежний вид – сложить ель и снять все гирлянды. Итоги конкурса подведут после 11 ноября.

Напомним, для празднования Нового 2019 года в прошлом году на украшение города направили 10,4 млн руб., не считая средств, потраченных на покупку самой ели.

Анастасия Еремина