Бывший начальник тамбовского госжилнадзора приговорен к четырем годам колонии

Ленинский райсуд Тамбова вынес приговор в отношении бывшего начальника управления государственного жилищного надзора региона Сергея Захарцева. Он признан виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорен к четырем годам лишения свободы. Бывший чиновник свою вину признал.

Суд установил, что с июня 2016 в течение двух лет он «через своего знакомого, фиктивно трудоустроенного по его просьбе в одну из управляющих компаний Тамбова», ежемесячно получал в качестве взятки деньги, которые знакомый получал «под видом зарплаты». Общая сумма средств составила около 700 тыс. руб. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.

Владимир Зоркий