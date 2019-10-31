Почти 70% российских работников поддерживают вакцинацию от гриппа

Почти 70% российских работников уже вакцинировались или планируют сделать прививки от гриппа этой осенью. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

«АльфаСтрахование» опросила сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснила, что 68% привились или планируют это сделать в преддверии эпидемии гриппа. Почти треть (32%) не собираются прививаться. Из них 45% считают, что не заболеют гриппом, 28% имеют различные противопоказания к вакцинации, 11% признались, что не доверяют этому методу защиты и предпочитают другие. Кроме того, 9% плохо перенесли прививку в прошлый раз, поэтому решили не рисковать, а 7% отметили, что у них нет времени, чтобы пройти вакцинацию.

В то же время 87% опрошенных руководителей сказали, что не против были бы отпустить работников на час для вакцинации. При этом из них 24% управленцев поступают так уже более двух лет, 13% – более четырех.

«Вакцинация не исключает болезнь, а уменьшает риск заражения. После прививки от гриппа антитела смогут распознать инфекцию, не допуская развития ее тяжелых форм, – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Ответственный работодатель понимает, что необходимо заботиться о здоровье персонала для повышения эффективности всей компании, и всегда пойдет навстречу, если работник хочет вакцинироваться. По данным Роспотребнадзора уже привилось 30% россиян, в т.ч. 9% (3.7 млн. человек) за счет работодателя».

Согласно опросу, проведенному порталом Superjob среди 500 представителей кадровых служб из всех округов России, почти 50% компаний планируют или проводят вакцинацию сотрудников. Если кто-то в компании заболел гриппом, то 5% компаний сразу же отправляют его лечиться домой. По 3% компаний закупают витамины и используют в борьбе с эпидемией народные средства (мед, лимон, имбирь). Столько же организаций используют профилактические меры, а также прибегают к санитарной обработке помещений и кварцеванию помещений (по 3%). Популяризацией здорового образа жизни занимаются лишь 2% компаний. Также нечасто пропагандируют занятия спортом и организуют медосмотры (по 1%).

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.