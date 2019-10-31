После массовой драки у ночного клуба в центре Казани возбудили уголовное дело

Следственные органы ОП «Япеева» по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело после массовой драки у ночного клуба «Руки Вверх» на улице Баумана в центре Казани, сообщает пресс-служба татарстанского надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 25 октября поздно вечером. Неизвестные напали на четырех посетителей ночного клуба и избили их с помощью резиновой палки. Также они применили при нападении газовый баллончик. Пострадавшие, среди которых оказалась девушка, получили различные травмы. Позже в соцсетях появилось видео с места ЧП. Уголовное дело открыто по статьям «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и «Причинение легкого вреда здоровью» (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"