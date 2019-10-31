В Новосибирске будут судить организатора финансовой пирамиды

Прокуратура Новосибирска отдала под суд гендиректора компании «Бэст», действовавшей, предположительно, по принципу финансовой пирамиды. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила старший помощник прокурора города Елена Выступова.

Как указывается в материалах дела, ООО «Бэст» начало работать в 2013 году. Компания имела широкую филиальную сеть, ее офисы работали в Бурятии, Татарстане, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Алтайском краях, Иркутской, Омской и Новосибирской областях. Клиентам гарантировали высокий процент по вкладам за счет инвестиций в высокодоходные бизнес-проекты «Бэста». Помимо сверхприбыльных депозитов вкладчикам обещали погасить их кредиты в банках.

В начале 2016 года по многочисленным заявлениям обманутых клиентов ООО «Бэст», которым так и не вернули вложенные средства, городское УМВД возбудило уголовное дело. Потерпевшими по нему были признаны около полусотни вкладчиков, которые потеряли в общей сложности 4,6 млн руб. По версии следствия, компания работала по принципу финансовой пирамиды: выплата процентов клиентам производилась за счет средств новых вкладчиков.

Силовики предъявили гендиректору компании «Бэст» обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также арестовали ее автомобиль Audi Q3 стоимость 1,4 млн руб. в качестве обеспечительных мер. С обвинением глава фирмы не согласилась. Уголовное преследование в отношении еще одного топ-менеджера «Бэста» было прекращено в связи с его смертью. Слушания по делу пройдут в Ленинском райсуде Новосибирска.

Константин Воронов