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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Меньше трети нижегородцев обращаются при болезни в государственные медучреждения

Четверть населения области старается лечиться самостоятельно.

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24,4% жителей Нижегородской области в случае заболевания занимаются самолечением, не обращаясь за квалифицированной медицинской помощью.


Таковы результаты исследования, проведенного Научно-исследовательским институтом проблем социального управления (НИИ ПСУ).

Большинство нижегородцев, заболев, обращаются за помощью к специалистам. Однако только 30% нижегородцев обращаются в государственные медучреждения, а 25% идут в частные клиники. Причем лечиться на платной основе склонны чаще других жители области в возрасте от 36 до 45 лет.

Каждый десятый нижегородец обращается к знакомым медикам. 2,4% населения региона идут за помощью к народным целителям или же к представителям нетрадиционной медицины. Есть и 4,6 % тех, кто не делает ничего и надеется, что иммунитет справится с болезнью. В поведении этих людей появляется самонадеянность, которая ни к чему хорошему не приведет. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал директор НИИ ПСУ Максим Лубяной.

Почему же нижегородцы не обращаются к врачам? Важную информацию по этой теме дают ответы на вопросы, касающиеся доступности медицинского обслуживания. Две трети нижегородцев считают главной проблемой невозможность посетить врача из-за его отсутствия или слишком большой очереди.

Опрос проведен 22 октября на территории Нижегородской области, в нем приняли участие 1200 респондентов.

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