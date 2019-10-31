Выдача автокредитов в Челябинской области выросла почти на 8% в третьем квартале

В третьем квартале 2019 года в Челябинской области было выдано более 8,4 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,8 тыс.). По динамике выдачи регион занимает восьмое место среди субъектов РФ, сообщают «Автостат» и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране рост сегмента автокредитования в третьем квартале составил 19,1% к аналогичному периоду прошлого года. Традиционно лидерами по количеству выданных займов на покупку машин стали Москва (19,3 тыс. шт.), Московская область (15,8 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (15,4 тыс. шт.). За ними следуют Татарстан (13,5 тыс. шт.) и Башкирия (11,7 тыс. шт.). Наибольший прирост рынка зафиксирован в Кемеровской области – на 87,4%, Кировской – 44,4% и Волгоградской областях – 39,3%. Единственным регионом из топ-30, в котором зафиксировано падение это Тюменская область – минус 0,1%. По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, в третьем квартале продажи машин в стране снизились на 0,5%, и если бы не автокредитование, падение было бы еще более ощутимым.