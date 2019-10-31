Расположенный на Петроградской стороне БЦ «Тусар» продан на торгах

АО «Российский аукционный дом» (РАД) реализовал на торгах четырехэтажный бизнес-центр «Тусар». Офисный центр класса В, расположенный на пересечении Корпусной и Пионерской улиц в Петербурге, был продан по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в рамках банкротства банка АО «Тусарбанк».

Объект был реализован за 470 млн рублей, с превышением начальной цены лота в 2,5 раза. Победителем аукциона стало ООО «СТА "Контракт"».

Известно, что площадь БЦ составляет 4,9 тыс. кв. м. Он расположен на участке 2,7 тыс. кв. м. Здание входит в комплекс построек бывшей фабрики «Красное знамя».