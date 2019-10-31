На Ставрополье полицейского будут судить за мошенничество

Бывшего следователя следственного отдела ОМВД России по Предгорному району Ставропольского края будут судить за мошенничество (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в апреле этого года полицейский предложил обвиняемому в незаконном обороте наркотиков за 50 тыс. руб. ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу. Получив деньги от матери обвиняемого, он распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, в мае этого года он предложил обвиняемому за 800 тыс. руб. поспособствовать в назначении ему условного срока. Мать потерпевшего обратилась в УФСБ по региону с заявлением о вымогательстве денег у ее сына. Передача денег была задокументирована спецслужбами.

«По данному факту ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Непосредственных руководителей обвиняемого привлекли к строгой дисциплинарной ответственности .

Дарья Голякова