Пожар на горящем с 19 октября курском полигоне ТБО локализован

Начавшийся 19 октября пожар на полигоне твердых бытовых отходов муниципального предприятия «СУР» в Рыльске локализован. Об этом сообщили в администрации Курской области по итогам поездки на объект представителей областного комитета экологической безопасности и природопользования.

Согласно сообщению, сейчас открытых очагов горения нет, на отдельных участках мусор продолжает тлеть. Ранее для локализации пожара на полигон завозилось ежедневно около 100 кубометров грунта, но этого оказалось недостаточно: объем грунта будет увеличиваться. Ликвидировать пожар планируют до конца недели.

Владимир Зоркий