Удмуртия заняла 4-е место в рейтинге самых счастливых регионов России. Соответствующий опрос провела компания HeadHunter. В нем приняли участие 5,5 тыс. человек из 25 регионов страны.

Участников опроса просили оценить, насколько они чувствуют себя счастливыми по шкале от 0 до 10. Так, жители Удмуртии набрали в среднем 5,6 баллов из 10. Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край и Томская область — они набрали 6,3, 6 и 5,8 баллов соответственно. На последних местах расположились Ставропольский край, Пермский край и Саратовская область — жители этих регионов набрали 4,5, 4,8 и 4,8 баллов.

Также в исследовании выяснилось, что женщины в России чувствуют себя счастливее мужчин — 5,5 против 4,9 баллов. Люди с высшим образованием оценили свой уровень счастья на 5,3 балла, а респонденты со средним и средним специальным образованием набрали 5 и 4,9 баллов соответственно. Счастливее всего чувствовали себя граждане старше 55 лет — их средняя оценка составила 6,3 баллов, в то же время участники опроса в возрасте от 18 до 24 набрали лишь 4,8 балла. Отметим, что наиболее счастливыми чувствуют себя опрошенные соискатели из сфер медицины, госслужбы и НКО и управления персоналом — их средняя оценка уровня счастья составила 6,1, 5,9 и 5,8 баллов соответственно. Наименее счастливы соискатели из сферы автобизнеса и рабочий персонал — они набрали 4,4 и 4,7 баллов.