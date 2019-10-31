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IKEA откроет новый магазин в Петербурге, но не раскрывает формат

IKEA в будущем году планирует открыть в Петербурге еще один объект, но его формат в компании не раскрывают. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил гендиректор розничной сети компании в России Понтус Эрнтелл.

По его словам, план по открытию нового объекта у компании есть, но пока нет необходимых для его реализации согласований. В настоящее время IKEA тестирует несколько новых форматов, такие как дизайн-студии и магазин городского формата в Москве.

Ранее стало известно, что компания Ingka Centres Russia, управляющая сетью ТРЦ «Мега», в 2021 году планирует открыть в Ленобласти, в районе Красносельского шоссе, еще одну «Мегу».

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