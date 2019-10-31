Победителем аукциона на строительство новой поликлиники в Уфе стал «Дортрансстрой»

ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» подвело итоги аукциона по отбору подрядчика строительства нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы имени Куватова, сообщается на сайте госзакупок. Контракт стоимостью 1,038 млрд руб. планируется заключить с ООО «Дортрансстрой», предложившим исполнить его дешевле начальной цены (1,044 млрд руб.) на 0,01%. Как указано в аукционной документации, компания была единственным участником торгов.

Как сообщал "Ъ-Уфа", ФАС России приостановила этот аукцион из-за жалобы барнаульского ООО «КС-строй», который, в частности, указал, что УКС не разместило в полном объеме проектно-сметную документацию, а также не опубликовало проект строительства. Итоги жалобы пока не опубликованы. Закупка приостановлена в части заключения контракта.

ООО «Дортрансстрой» — крупный дорожный подрядчик в Башкирии. Принадлежит кипрской «Ерманиер лимитед». Бенефициаром предприятия участники дорожного рынка Уфы называли предпринимателя Марата Латыпова. В 2019 году, по данным Kartoteka.ru, компания получила пять госконтрактов на 430 млн руб., в том числе на строительство подземного пешеходного перехода через улицу Сочинскую. В 2018 году «Дортрансстрой» заключил 14 госконтрактов на 3,5 млрд руб.

Майя Иванова