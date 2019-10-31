Челябинская компания требует признать банкротом президента Российской гильдии риелторов

Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал заявление о признании банкротом президента Российской гильдии риелторов, директора челябинской группы компаний «Компаньон» Арсена Унаняна. ООО «Трансрегион» требует признать господина Унаняна финансово несостоятельным из-за имеющегося у него долга в размере 2,2 млн руб. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно информации в «СПАРК-Интерфакс», компания «Трансрегион» зарегистрирована в Челябинске, она занимается транспортными перевозками. Судя по имеющимся данным, организация испытывает финансовые трудности. Два последних финансовых года компания закрывала с убытками. В октябре ООО «Меркада» заявило о намерении обратиться в суд с иском о признании «Трансрегиона» банкротом из-за задолженности в 2,8 млн руб.

Арсен Унанян владеет группой компаний «Компаньон», в которую входят агентство недвижимости, IT-компания, учебный и аналитический центры, юридическая служба. Также является совладельцем агентств недвижимости в Москве и Сочи. С 2018 года является президентом Российской гильдии риелторов.