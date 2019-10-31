Новый концепт-кар Volkswagen дебютирует в Лос-Анджелесе

Компания Volkswagen на автосалоне в Лос-Анджелесе покажет новый электромобиль, сообщает Autocar.

По данным издания, речь идет о концепт-каре из фирменной линейки Volkswagen I.D. Новинка должна оказаться модернизированным вариантом прототипа Volkswagen I.D. Vizzion, представленного весной 2018 года на автосалоне в Женеве. Не исключено, что это будет универсал, созданный по мотивам седана I.D. Vizzion. Какой-либо другой информации о грядущей премьере пока нет.

Напомним, автосалон в Лос-Анджелесе начнет свою работу во второй половине ноября.