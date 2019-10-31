Противники МСЗ в Казани просят Юрия Чайку приостановить строительство завода

Активисты из Воскресенска, Наро-Фоминска, Ногинска, Солнечногорска и Казани обратились к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке с открытым письмом. Как сообщает “Ъ”, они просят приостановить проекты по строительству МСЗ вблизи указанных городов «до тех пор, пока не будет получена техническая документация в полном объеме, проведена независимая экологическая экспертиза и известны ее результаты». Под письмом подписались порядка 400 человек.

Напомним, что компания «РТ-Инвест» планирует построить мусоросжигательный завод под Казанью к 2022 году. Аналогичные предприятия появятся в подмосковных Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске.

По словам противников МСЗ, уже более двух лет они пытаются через суд получить проектную документацию для проведения общественной экологической экспертизы. Но этого они сделать не могут, и даже судебные приставы не в силах им помочь. В «РТ-Инвест» заявили, что документацию они отправили еще весной, но до адресата она так и не дошла.

При этом в Татарстане, по словам ответчика, общественную экологическую экспертизу уже провела другая организация, в связи с этим компания не видит оснований для предоставления документов. Кроме того, «РТ-Инвест» считает, что проектная документация является коммерческой тайной. Но Арбитражный суд Татарстана не согласился с этим и обязал предприятие предоставить документы. Компания пыталась обжаловать решение в Девятом Арбитражном апелляционном суде, но оно осталось без изменений. После этого ответчик подал кассационную жалобу.

"Ъ-Казань"