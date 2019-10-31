Виновный в гибели человека водитель отправился в колонию на шесть лет

Центральный райсуд Сочи вынес приговор 47-летнему жителю Апшеронского района, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения), информирует пресс-служба прокуратуры края.

Трагедия произошла 12 июля этого года. Осужденный ехал по дороге «Обход Сочи 17 км (микрорайон Мамайка)» на машине «Mercedes-Benz-S320» и наехал на пешехода. Женщина впоследствии скончалась в городской больнице № 4 Сочи. Мужчина, скрывшийся с места ДТП, был задержан в этот же день при попытке покинуть курортный город.

Суд приговорил жителя Апшеронского района к шести годам лишения свободы, он проведет этот срок в исправительной колонии общего режима. После выхода на свободу мужчина будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

«В этом году статья 264 УК РФ дополнена новым квалифицирующим признаком – совершение преступления, сопряженного с оставлением места его совершения. В частности, при нарушении ПДД водителем, повлекшим по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишение свободы. Кроме того, деяние переведено в разряд тяжких преступлений», - рассказали в прокуратуре региона.

Андрей Ульченко