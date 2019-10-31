Реформу общественного транспорта Перми обсудили на консультативном совете

По словам Анатолия Путина, для того чтобы перевозчик мог получить муниципальный контракт, автопарк должен соответствовать следующим требованиям: «возраст» не более 12 лет, экологический класс топлива Евро-3, наличие низкопольной площадки, валидаторов, оформление в едином городском стиле. В автопарке должно быть не менее 20% автобусов на газовом топливе. В ходе исполнения контракта автобусы обновляются по новым стандартам: «возраст» не более 10 лет, низкопольная площадка, экологический класс топлива Евро-5, обязательное наличие валидаторов, системы кондиционирования и медиасистем с удаленным управлением контентом. Предполагается, что на 15 июля 2020 года доля автобусов, которые будут соответствовать новым требованиям, составит не менее 30% от автопарка.

«На текущий момент автобусов, соответствующих новым нормам, 144 единицы; 175 автобусов, которые соответствуют социальному стандарту; 204 единицы соответствуют минимальным требованиям и первый год могут работать в рамках контракта; 335 автобусов должны быть обновлены на входе в новый контракт. К концу 2021 года мы ожидаем, что более чем 560 транспортных средств будет соответствовать новым нормам», – уточнил Анатолий Путин.

Одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров, которая начнет действовать с 1 декабря.

«Наша задача-минимум – с 1 декабря запустить зеленые транспортные карты для нельготников, задача-максимум – принимать банковские карты. Сейчас прорабатывается порядок получения и пополнения таких карт. Это позволит создать необходимую технологическую платформу для дальнейшей реализации нового тарифного меню, которое сейчас находится на рассмотрении в Пермской городской думе», – добавила Людмила Гаджиева.

Обсуждался также вопрос нахождения кондукторов в штате перевозчика или перевода их в муниципальную организацию. Администрация считает, что кондукторы должны остаться в штате перевозчика. Возмещение затрат на содержание кондукторов будет осуществляться в форме субсидии. Размер субсидии рассчитывается исходя из объема платы за проезд, собранной и перечисленной в бюджет.

«Перевозчик должен заниматься своим делом – перевозить людей. Нахождение кондуктора в штате – лишние хлопоты для перевозчика. Кондукторы собирают деньги, которые идут в бюджет, поэтому они должны контролироваться муниципальной организацией», – считает Александр Филиппов. Перевозчики согласились с депутатом.