Реформу общественного транспорта Перми обсудили на консультативном совете

В Перми прошел консультативный совет по вопросам организации транспортного обслуживания населения. Проблемы отрасли обсудили зампред гордумы Алексей Грибанов, депутаты Александр Филиппов, Дмитрий Федоров, Валерий Шептунов, замглавы администрации города Людмила Гаджиева, начальник департамента транспорта Анатолий Путин, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты.
По словам Анатолия Путина, для того чтобы перевозчик мог получить муниципальный контракт, автопарк должен соответствовать следующим требованиям: «возраст» не более 12 лет, экологический класс топлива Евро-3, наличие низкопольной площадки, валидаторов, оформление в едином городском стиле. В автопарке должно быть не менее 20% автобусов на газовом топливе. В ходе исполнения контракта автобусы обновляются по новым стандартам: «возраст» не более 10 лет, низкопольная площадка, экологический класс топлива Евро-5, обязательное наличие валидаторов, системы кондиционирования и медиасистем с удаленным управлением контентом. Предполагается, что на 15 июля 2020 года доля автобусов, которые будут соответствовать новым требованиям, составит не менее 30% от автопарка.
«На текущий момент автобусов, соответствующих новым нормам, 144 единицы; 175 автобусов, которые соответствуют социальному стандарту; 204 единицы соответствуют минимальным требованиям и первый год могут работать в рамках контракта; 335 автобусов должны быть обновлены на входе в новый контракт. К концу 2021 года мы ожидаем, что более чем 560 транспортных средств будет соответствовать новым нормам», – уточнил Анатолий Путин.
Одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров, которая начнет действовать с 1 декабря.
«Наша задача-минимум – с 1 декабря запустить зеленые транспортные карты для нельготников, задача-максимум – принимать банковские карты. Сейчас прорабатывается порядок получения и пополнения таких карт. Это позволит создать необходимую технологическую платформу для дальнейшей реализации нового тарифного меню, которое сейчас находится на рассмотрении в Пермской городской думе», – добавила Людмила Гаджиева.
Обсуждался также вопрос нахождения кондукторов в штате перевозчика или перевода их в муниципальную организацию. Администрация считает, что кондукторы должны остаться в штате перевозчика. Возмещение затрат на содержание кондукторов будет осуществляться в форме субсидии. Размер субсидии рассчитывается исходя из объема платы за проезд, собранной и перечисленной в бюджет.
«Перевозчик должен заниматься своим делом – перевозить людей. Нахождение кондуктора в штате – лишние хлопоты для перевозчика. Кондукторы собирают деньги, которые идут в бюджет, поэтому они должны контролироваться муниципальной организацией», – считает Александр Филиппов. Перевозчики согласились с депутатом.