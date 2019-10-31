В Пензе реабилитированы 48 участников восстания в тюрьме

В Пензенской области на основании заключения заместителя прокурора были реабилитированы 48 человек, расстрелянные 25 сентября 1918 года. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В прокуратуру с просьбой о проверке обстоятельств расстрела обратилась член общественной организации «Мемориал» Татьяна Алфертьева.

По итогам изучения архивных документов, стало известно, что в телеграмме, полученной Чембарским совдепом из Пензенского губернского исполкома, значилось следующее: «23 сентября с/г (1918 г.) белогвардейцами в Пензенской тюрьме был устроен заговор и бунт, во время которого предательской рукой контрреволюционеров был убит один надзиратель и член губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией товарищ Егоров, присланный к нам как ответственный работник Петроградским совдепом. Усматривая в этом дерзкую попытку белогвардейских элементов ниспровергнуть Советскую власть, предписывается всем уездным, сельским, волостным советам, а также комитетам бедноты расстрелять всех заложников буржуазии, офицеров и полицейских, произвести новые массовые обыски, аресты, дабы в случае повторения подобных выступлений за каждый выстрел в нашего товарища мы снова имели возможность ответить сотнями расстрелов наших врагов. В случае неисполнения в срочном порядке данного приказа виновные будут подвергаться суду военно-полевого трибунала и о сделанном немедленно сообщите Предгубисполкома».

Телеграмму обсудили на очередном собрании Чембарского Временного Военно-Революционного комитета совместно с Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями 24 сентября 1918 года, в частности, была заслушана информация о необходимости расстрела всех арестованных контрреволюционеров в связи с убийством в Пензе Егорова и постановлено исполнить ее «немедленно».

Прокурорская проверка установила, что перечисленные граждане были расстреляны без постановления об установлении их вины. 30 октября в музее-усадьбе Белинского в Пензенской области прошла презентация документального фильма прокуратуры, посвященного этим событиям.

Иван Сергеев