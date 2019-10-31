В Ульяновской области прокуратура требует возбуждения уголовного дела за причиненный казне ущерб

В Димитровграде прокуратура требует возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) за растрату более 1,5 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Как установила прокуратура, в марте 2018 года МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» заключило с ООО «Энергостройсервис-А» контракт на разработку проекта нового кладбища. Все денежные средства были сразу перечислены коммерческой структуре.

«Вместе с тем прокуратурой выяснено, что до настоящего времени работы по контракту фирмой не выполнены, заказчику не передана ни проектная, ни рабочая документация с положительным заключением государственной экспертизы»,— говорится в сообщении.

Претензионно-исковая работа также с ООО «Энергостройсервис-А» администрацией муниципального учреждения не ведется. В настоящее время все материалы проверки направлены в следственные органы.

Алена Смирнова