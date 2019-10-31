Краснодарский цирк будут ремонтировать в течение четырех лет

Депутаты Законодательного собрания края согласовали предложение о внесении изменений в госпрограмму «Развитие культуры». Ее финансирование в 2019 – 2023 годах увеличено на 2,25 млрд руб. Из них на реконструкцию цирка в краевой столице из бюджета региона будет выделено 1,895 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации края. В данный момент Краснодарским госцирком подготовлено техзадание на проведение работ. Документ в ближайшее время будет направлен в департамент строительства края.

В результате реконструкции планируется усилить грунт под зданием, провести гидроизоляционные работы, отреставрировать стены, поставить современную технику. «Обновленный цирк будет оснащен высокотехнологичным киносветозвуковым оборудованием, расширится функциональное назначение зрительного зала, предусмотрена возможность трансформации помещений для животных в зависимости от прокатной программы. Будут организованы летнее фойе и гостевая парковка, – отметили в региональном министерстве культуры.

Напомним, краснодарский цирк не видел ремонта более 45 лет.

Андрей Ульченко