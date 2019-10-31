В Ростове хозяйку аптеки задержали за незаконную торговлю запрещенными веществами

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области задержали хозяйку ростовской аптеки, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, предприниматель продавала сильнодействующие препараты без рецептов и принимала за них оплату только наличными. Ее задержали с поличным, когда она продала покупателю 380 таблеток такого препарата и получила за них 25 тыс. руб.

Дома у подозреваемой нашли и изъяли 6 тыс. капсул и таблеток препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В ее отношении возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Ей избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Дарья Голякова