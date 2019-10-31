Руководитель балаковского ООО подозревается в уклонении от уплаты НДС на сумму 9,7 млн рублей

В Балаково исполнительный директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2017 года подозреваемый, являясь исполнительным директором ООО, осуществляющего деятельность в сфере производства и сбыта кондитерских изделий, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме 9,7 млн руб. Следствие полагает, что он включил в декларации ложных сведения о сделках с фиктивными организациями.

Марина Ковалева