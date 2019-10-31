«Управление отходами – НН» увеличило выручку в 2,8 раза в третьем квартале

Региональный оператор по обращению с отходами АО «Управление отходами – НН» (вывозит мусор в 11 районах Нижегородской области) по итогам января-сентября 2019 года вышел на чистую прибыль в 1,5 млн руб. против 37,5 млн руб. убытка в аналогичном периоде прошлого года. Выручка компании выросла в 2,85 раза до 767,6 млн руб.

Как говорится в отчетности компании, с начала года кредиторская краткосрочная задолженность оператора выросла в 4 раза до 190,3 млн руб., а дебиторская задолженность выросла в 2 раза до 244,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Управление отходами-НН» зарегистрировано в мае 2010 года. 70% принадлежит московскому АО «Управление отходами» (49% принадлежит Юрию Сизову, 51% – ООО «Алор плюс»), 30% «Промресурс-НН» (принадлежит Надежде Гавриловой). Генеральный директор – Надежда Гаврилова. По итогам 2018 года при выручке в 367,9 млн руб. убыток компании составил 53,2 млн руб.

Анастасия Еремина