По итогам третьего квартала жители Кубани приобрели в кредит 9 тысяч автомобилей

Количество автомобилей, купленных в кредит в Краснодарском крае в третьем квартале, составило 8968 тыс. единиц, сообщает «Национальное бюро кредитных историй». Это шестой показатель в России. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16,4%.

Больше всего автомобилей, купленных в кредит, находится в Москве (19,3 тыс. ед.), Московской области (15,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (15,4 тыс. ед.), Татарстане (13,5 тыс. ед.), Башкортостане (11,7 тыс. ед.).

Самый высокий рост выдачи автокредитов в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечен в Кемеровской (+87,4%), Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях. Всего в России за указанное время банками было выдано 259 тыс. автокредитов (рост — 9,1%).

Андрей Ульченко