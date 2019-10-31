Пять сельских администраций в Ростовской области не разместили сведения о доходах сотрудников

Прокуратура нашла нарушения закона о противодействии коррупции в пяти администрациях сельских поселений Кагальницкого района, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Проверка показала, что сельские администрации не разместили в свободном доступе в интернете сведения о доходах, об имуществе и имущественных обязательствах своих работников за прошлый год.

Виновных привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ и оштрафовали на общую сумму 15 тыс. руб. Теперь нарушения устранены, и необходимые сведения опубликованы в интернете.

Дарья Голякова