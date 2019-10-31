В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за выпавшего снега

Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области. В связи с этим синоптики сообщили о штормовом предупреждении. Информация об этом опубликована на сайте Приволжского УГМС.

«Местами по Самарской области ожидается сильное отложение мокрого снега с сохранением в первой половине дня»,– говорится в сообщении.

Ранее в регионе выпал мокрый снег. Также осадки ожидаются местами в Самарской области ночью и днем в пятницу. Ночью в этот период столбик термометра в регионе опустится до -8 °C. Днем в пятницу и субботу в Самарской области температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -3 до +2 °C.

Георгий Портнов