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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за выпавшего снега

Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области. В связи с этим синоптики сообщили о штормовом предупреждении. Информация об этом опубликована на сайте Приволжского УГМС.

«Местами по Самарской области ожидается сильное отложение мокрого снега с сохранением в первой половине дня»,– говорится в сообщении.

Ранее в регионе выпал мокрый снег. Также осадки ожидаются местами в Самарской области ночью и днем в пятницу. Ночью в этот период столбик термометра в регионе опустится до -8 °C. Днем в пятницу и субботу в Самарской области температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -3 до +2 °C.

Георгий Портнов


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