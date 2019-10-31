Жителя Пятигорска будут судить за вовлечение людей в экстремизм

В Пятигорске 29-летнего о местного жителя будут судить за вовлечение людей в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ) и незаконное хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, что 23 декабря прошлого года мужчина демонстративно выкрикивал лозунги и раздавал листовки на улицах Пятигорска, убеждая людей вступать в запрещенную на территории России экстремистскую организацию. Кроме того, обвиняемого уличили в приобретении и хранении 44 г растительного наркотика.

Дарья Голякова