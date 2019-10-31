У кубанского предпринимателя изъяли 2,2 тонны опасной рыбы

В результате внеплановой проверки у ИП Щербина О. В. из ст. Новокорсунской Тимашевского района было обнаружена рыба неизвестного происхождения. Бизнесмен приобретал продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, затем формировал партию и устанавливал свои даты выработки, информирует пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Изъято 2,2 тонны рыбы: толстолобик, сельдь, горбуша, судак, карась и др.

Кроме того специалисты надзорного ведомства установили что сотрудник управления ветеринарии Тимашевского района при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на «мойву неразделанную» необоснованно завышал ее срок годности.

В прокуратуру района работниками Россельхознадзора направлена справка для дальнейшего принятия мер. Предпринимателю грозит приостановление деятельности. Изъятая рыба будет уничтожена.

Андрей Ульченко